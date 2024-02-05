Васильев назвал идиотом мэра Тронхейма, выступившего против российских спортсменов на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление мэра Тронхейма Кента Ранума о том, что российским спортсменам не будут рады на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года, который пройдет в Норвегии.

«Если одним словом сформулировать, идиот. И больше нечего тут говорить. Человек такого уровня, как мэр города, должен создавать мирную атмосферу у себя в городе, развивать туризм, каким-либо образом приглашать людей из разных стран, чтобы жила туристическая сфера. Он же сейчас ее уничтожает. Ведь если бы российские спортсмены и туристы сейчас приехали, то они бы привезли огромное количество денег. Но ничего, пройдет время и идиоты будут знать свое место», — сказал Васильев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Также Васильев оценил шансы возможного участия российских спортсменов в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года.

«К сожалению, я думаю, что наши спортсмены и так вряд ли бы поехали, даже без его высказывания. Но он, наверное, хотел себя так пропиарить, что он борется со всем российским, чтобы быть в тренде. Но, вообще, человек неадекватный, что тут говорить», — добавил Васильев.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских атлетов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.