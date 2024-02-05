Бородавко отреагировал на заявление норвежского чиновника по поводу допуска российских лыжников

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на заявление мэра Тронхейма Кента Ранума о том, что российским спортсменам будут не рады на чемпионате мира-2025 по лыжным видам спорта в Норвегии. Он заявил, что это сугубо политическое заявление и что мэр Тронхейма на этой ноте лишь хочет проявить собственную значимость.

«Все эти заявления говорят только о слабости тех, кто их делает. Они уже открыто признаются в нелюбви к нашей нации, в их словах остались лишь ненависть и злоба», — цитирует Бородавко РИА «Новости».

Сегодня, 5 февраля, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова мэра. Также высказалась лыжница Вероника Степанова.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских атлетов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.