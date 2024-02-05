Лыжница Степанова ответила мэру Тронхейма, выступившему против участия россиян в ЧМ-2025

Российская лыжница Вероника Степанова ответила на заявление мэра Тронхейма Кента Ранума о том, что российским спортсменам будут не рады на чемпионате мира-2025 по лыжным видам спорта в Норвегии. Девушка заявила, что россияне будут развивать форматы соревнований, где национальность и политические взгляды спортсмена не имеют значения.

«Вот и бегайте на своих политизированных первенствах скандинавских лыжников!» — написала 23-летняя спортсменка в Telegram-канале.

Сегодня, 5 февраля, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова мэра.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских атлетов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.