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Лыжные гонки

5 февраля, 13:04

Мэр Тронхейма выступил против участия россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года

Виктория Кравченко
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Трасса в Тронхейме.
Фото Global Look Press

Мэр Тронхейма Кент Ранум выступил против участия российских спортсменов в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии. Он отметил, что россиян не будут рады видеть на турнире в Тронхейме.

«Мы не приветствуем участие России в чемпионате мира. Неправильно, когда спортсмены одной страны находятся в зоне боевых действий, а другой — в Тронхейме», — цитирует Ранума VG.

Сегодня, 5 февраля, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова мэра.

Серебряный призер Олимпиады по лыжным гонкам Александр Панжинский заявил, что условия допуска МОК к соревнованиям практически не оставляют выбора российским спортсменам.

1 февраля Сейм Латвии принял закон, официально запрещающий сборным выступать против российских и белорусских спортсменов.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских атлетов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

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