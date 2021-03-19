Российский лыжник, один из лидеров марафонской серии Ski Classics Ермил Вокуев в интервью «СЭ» выразил свое мнение о разнице между вызовом а сборную России и участием в частных соревнованиях.

— Ski Classics — такой же старт, как и Кубок мира. Ski Classics — тоже турнир FIS, а Кубок мира — тоже коммерческий. Я бы их не разделял. Да, я не зацепился в сборной России, пошел в эту серию. Хочу здесь себя проявлять. Тут и спортсмены с Кубка мира участвуют, каждый может выиграть, хотя это очень непросто. Своеобразные соревнования.

Да и сборные, которые есть на Кубке мира — это те же клубы, за которые мы выступаем в Ski Classics. В сборную России тоже приглашают, знаете. Не каждый по результату там бегает. Он необязательно попал туда по отбору. Просто пригласили — и ездит.

Главное различие, которое я бы выделил — сборную России государство обеспечивает, а нашу команду — спонсоры. Вот в чем разница. В сборной лыжники зарабатывают за счет государства, мы за счет спонсоров, которые предоставляют возможность участия.

— Можно сказать, ваша система честнее? Не сидите на шее у налогоплательщиков.

— Да, это правда. Часто пишут болельщики: «Чего их возят там на наши налоги?» В случае со сборной это актуально, в нашем случае — нет.

(Дмитрий Кузнецов)

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