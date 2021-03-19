Лыжница Кулешова восстановилась от травмы и выступит на чемпионате России

Бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в лыжной женской эстафете Анастасия Седова, выступающая под фамилией мужа — Кулешова, восстановилась от травмы и намерена выступить на чемпионате России в Тюмени, сообщила мать и тренер спортсменки, Елена Седова.

«Настя собирается на чемпионат России. Она только что пробежала Нижегородский лыжный марафон, где заняла первое место, ранее она также одержала победу на местных ведомственных соревнованиях. Со здоровьем все в порядке. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Валерьевна Вяльбе поддержала Настю, сказав, что будет рассчитывать на нее в олимпийском сезоне, а в этом пожелала спокойного восстановления. Она также сказала, что ждет ее на чемпионате России», — приводит ТАСС слова Седовой.

26-летняя Кулешова вернулась в лыжный спорт после рождения ребенка перед началом сезона-2020/21, но прервала сезон зимой из-за травмы ноги.

Чемпионат России в Тюмени пройдет с 27 марта по 4 апреля.