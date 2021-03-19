Александр Большунов: «Кардинально подготовка к следующему сезону не изменится»
Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как будет готовится к следующему сезону. Это подразумевает и подготовку к Олимпийским играм в Пекине.
«Кардинально подготовка к следующему сезону не изменится, — сказал Большунов в эфире matchtv.ru. — Может, только некоторые тренировки чуть поменять, чтобы улучшить результат. Будет обсуждать с тренерами, что можно сделать, чтобы иметь возможность добавить.
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XXIV зимняя Олимпиада должна пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.
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