Александр Большунов: «Кардинально подготовка к следующему сезону не изменится»

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как будет готовится к следующему сезону. Это подразумевает и подготовку к Олимпийским играм в Пекине.

«Кардинально подготовка к следующему сезону не изменится, — сказал Большунов в эфире matchtv.ru. — Может, только некоторые тренировки чуть поменять, чтобы улучшить результат. Будет обсуждать с тренерами, что можно сделать, чтобы иметь возможность добавить.

Опыт подготовки на высоте? В Пекине узнаем, насколько он важен.

С Никитой Крюковым не общался по поводу трассы в Китае. Даже не знаю, какие будут условия».

XXIV зимняя Олимпиада должна пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.