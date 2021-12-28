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«Тур де Ски», мужской спринт: где смотреть и во сколько начало гонок

09:05
Александр Большунов. Фото Global Look Press
Александр Большунов. Фото Global Look Press
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Сегодня, 28 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Во вторник у мужчин состоится спринт свободным стилем.

Состав сборной России: Александр Большунов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Андрей Мельниченко и Денис Спицов.

Начало квалификационных гонок — в 13.30 по московскому времени, финалы начнутся в 16.00 (мск).

Следить за ходом гонки можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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