«Тур де Ски», мужской спринт: где смотреть и во сколько начало гонок

Сегодня, 28 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Во вторник у мужчин состоится спринт свободным стилем.

Состав сборной России: Александр Большунов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Андрей Мельниченко и Денис Спицов.

Начало квалификационных гонок — в 13.30 по московскому времени, финалы начнутся в 16.00 (мск).

Следить за ходом гонки можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.