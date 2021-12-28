«Тур де Ски», женский спринт: где смотреть и во сколько начало
08:55
Сегодня, 28 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Во вторник у женщин состоится спринт свободным стилем.
Состав сборной России: Екатерина Смирнова, Наталья Непряева, Лилия Васильева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко и Анастасия Рыгалина.
Начало квалификационных гонок — в 13.30 по московскому времени, финалы начнутся в 16.00 (мск).
Следить за ходом гонки можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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