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«Тур де Ски», женский спринт: где смотреть и во сколько начало

08:55
Наталья Непряева. Фото Global Look Press
Наталья Непряева. Фото Global Look Press
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Сегодня, 28 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Во вторник у женщин состоится спринт свободным стилем.

Состав сборной России: Екатерина Смирнова, Наталья Непряева, Лилия Васильева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко и Анастасия Рыгалина.

Начало квалификационных гонок — в 13.30 по московскому времени, финалы начнутся в 16.00 (мск).

Следить за ходом гонки можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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