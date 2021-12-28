Клебо: «Хочу, чтобы на «Тур де Ски» и на Олимпиаде Большунов был в лучшей форме»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что на «Тур де Ски» и «Олимпиаде» хотел бы бороться с россиянином Александром Большуновым в его лучшей форме.

Большунов в октябре перенес операцию по поводу кисты, которая образовалась из-за неправильно залеченной пломбы нервного канала зуба.

«Вероятно, Большунов в этом сезоне еще не показал то, на что действительно способен. Он не был так силен, как раньше, — цитирует Клебо TV2. — Что касается его травм, то я ничего об этом не знаю. Знаю лишь по себе, что форма может меняться.

Несколько лет назад я долго восстанавливался в начале сезона, взял перерыв после Давоса, вернулся на «Тур де Ски» и смог прибавить. Возможно, подобное будет с Большуновым. Не хочу, чтобы он был травмирован или болен. Наоборот, хочу, чтобы на «Тур де Ски» и на Олимпиаде он был в лучшей форме. Тогда ведь соревноваться реально весело. Я с нетерпением жду новой встречи с Большуновым".

«Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января. Этап многодневки в Ленцерхайде пройдет 28-29 декабря, в Оберстдорфе — 31 декабря — 1 января и Валь-ди-Фьемме — 3-4 января.