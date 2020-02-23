Тренер Большунова считает, что выбор мази для лыж повлиял на результат Александра в гонке преследования

Тренер россиянина Александра Большунова Юрий Бородавко в интервью «СЭ» высказался о том, почему лыжи его спортсмена плохо шли во время гонки преследования в Тронхейме на «Ски-тура».

— Естественно, это выглядело не лучшим образом, — сказал Бородавко. — Все были просто в шоке. Те погодные условия, на которые была рассчитана смазка, абсолютно не совпали с реальными. Снегопад заряжал на несколько минут, а потом переставал. Осталось бы все так же — была бы другая гонка. Но он затянулся на час, и мы не смогли правильно сориентироваться. Я не буду сейчас никого выделять и говорю именно «мы». Не смогли сделать правильный выбор и пошли на жидкой мази. Свежий снег и жидкая мазь несовместимы, поэтому такой итог.

— Но готовили лыжи на разные варианты, была альтернатива? Ведь не только норвежцы, но и финн Нисканен, и швейцарец Колонья шли быстрее.

— Был один из вариантов бежать на no wax (без смазки. — Прим. «СЭ»), не ожидали, что снег будет идти так долго. Конечно, произошедшее перечеркнуло все наши планы и надежды на этот день.

Ошибка была, это незачем отрицать. Не смогли правильно распорядиться лыжами, которые были в арсенале, не поверили в длительный снегопад. Не рискнули менять что-то перед стартом.

— Александр тоже принимал участие в принятии решения?

— Большунов как раз в этом не участвовал, он занимался своим делом, готовился к гонке. Мы принесли ему на старт только лыжи со смазкой, то есть, к сожалению, не оставили ему выбора.

Большунов, который был лидером зачета многодневки перед последней гонкой, финишировал седьмым в гонке преследования. После финиша лыжник со злости бросил лыжи в рекламный щит. (Дмитрий Кузнецов)

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