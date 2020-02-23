Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Большунов бросил лыжи в рекламный щит и порвал биб

19:30
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
Теги:

Россиянин Александр Большунов, который был лидером зачета многодневки перед последней гонкой, финишировал седьмым в гонке преследования в Тронхейме на «Ски-тура». После финиша Большунов со злости бросил лыжи в рекламный щит.

Победителем «Ски Тура» стал норвежец Поль Гольберг.

Большунов потерял титул в норвежской метели. Александра подвели сервисеры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир