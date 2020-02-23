Большунов бросил лыжи в рекламный щит и порвал биб
19:30
Россиянин Александр Большунов, который был лидером зачета многодневки перед последней гонкой, финишировал седьмым в гонке преследования в Тронхейме на «Ски-тура». После финиша Большунов со злости бросил лыжи в рекламный щит.
Победителем «Ски Тура» стал норвежец Поль Гольберг.
Большунов потерял титул в норвежской метели. Александра подвели сервисеры
У Большунова просто ужасно катили лыжи во время пасьюта «Ски Тура», поэтому после финиша больше всех досталось им ? pic.twitter.com/ySTEWZxUMp— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 23, 2020
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