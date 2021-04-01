Свищев ответил Большунову: «Тредбан уже оплачен. Александр, наверное, чего-то не знает»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова лыжника Александра Большунова о том, что спортсмен не знает, как можно будет получить доступ к тредбану.

«Наверное, Александр чего-то не знает. Олимпийский комитет все уже все оплатил. Это же не в магазине покупается, а изготавливается на заказ. К сезону этот тренажер будет. Мне удивительно, что Саша не в курсе. Елена Валерьевна сказала мне, что с ним уже говорила. Все будет, надо подождать. Я сам не знаю, где этот тренажер будет находится. Я не могу регулировать процесс. Этот тренажер куплен, и доступ к нему будет обеспечен для всех спортсменов. В том числе, и для Александра. Для таких спортсменов как он это все и покупается», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Большунов заявил, что слова Свищева о покупке тренажера нужны, чтобы успокоить публику.

(Владимир Пушкарев)