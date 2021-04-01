«На лыжах быстрее пробегу». Большунов высказался о состоянии дорог в родном регионе

Российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов рассказал о непростом положении родного села Подывотье Брянской области. По его словам, дорога к нему «убита», а в школе учатся всего несколько человек.

— Дети приходят на трассу, которую содержит отец?

— Я созваниваюсь с ним, говорит, иногда приходят, катаются.

— Нет желания свою школу открыть? Чтобы новое поколение, вдохновившись вашими победами, продолжало дело.

— Да какую школу? Там в классе вообще по три человека. Все в интернете сидят сейчас, мне кажется, даже желания у людей не будет. Даже когда круг дома готов, за зиму три — четыре человека придут, и это уже хорошо.

— Там обычные-то дороги нормальные?

— Слушай, ну на тех 25 километрах, которые я еду к дому, трасса полностью ушатана и убита. Когда я приезжаю, самая сложная часть пути — это проехать у себя, чтобы колеса не оставить.

— Не думали в это вложиться? Понимаю, что это не ваше дело — этим заниматься, но все же...

— Это асфальт, ребята, е-мое! Я-то тут при чем?

— Ну если другие не очень хотят заниматься.

— Это мне надо столько бегать, лет сто, наверное! Чтобы асфальтом заниматься. Не знаю, не знаю. Но прямо сейчас дорога просто убитая. Если рядом будет подготовленная лыжная трасса, быстрее пробегу на лыжах, однозначно.

(Дмитрий Кузнецов)

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