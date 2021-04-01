Журналист «СЭ» подарил Большунову русско-английский словарь
11:15
Корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов подарил российскому лыжнику Александру Большунову учебник английского языка под названием «Турбословарь» после одной из гонок чемпионата России в Тюмени. Обладатель Кубка мира отреагировал на подарок словами «Турбо — это мне очень нужно!»
В интервью Матч ТВ две недели назад Большунов на вопрос об изучении английского языка ответил следующим образом:
«Да это вы, журналисты, не хотите меня учить английскому. Пришли бы ко мне, час позанимались, а вы — интервью-интервью», — сказал Большунов.
Надеемся, с новой книгой Большунов освоит английский язык так же, как лыжные гонки. Желаем успехов!
(Дмитрий Кузнецов)
1
Зачет
vs
5
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...