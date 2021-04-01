Звездный спортсмен с иронией рассказывает о норвежцах и подготовке к Олимпиаде.

Большунов в Тюмени — история народной любви. Таких спортсменов в России сейчас в принципе по пальцам руки пересчитать. Артем Дзюба, кажется, в рейтингах по этому показателю растерял, Хабиб Нурмагомедов уже не действующий спортсмен, да и с антирейтингом у него все было хорошо. Да, есть фигуристы, но там нет ярко выраженного лидера.

Итого имеем, что Большунов — самый любимый россиянами спортсмен. И он отплачивает тем же — после очередной гонки, вчерашнего командного спринта, минут 15 раздавал специально подготовленные фотокарточки со своим автографом, расписывался на термосах, спинах, флагах и даже, говорят, паспортах. Причем невеста героя Анна Жеребятьева сказала, что фотографиями и атрибутикой «заморочились сами». Анна действительно много делает для имиджа Александра, он стал гораздо открытее, за что обоим респект.

Журналисты тоже отплачивают Большунову — перед интервью мы с коллегой презентовали нашему лучшему лыжнику английский и норвежский словари. Недавно Сан Саныч обмолвился, что пресса только интервью от него хочет, а лучше б языку поучила: «Пришли бы ко мне, час позанимались, а вы — интервью-интервью».

Но еще от одного Александр не отказался. Получилось весело.

На один старт не вышел — уже начинаются вопросы. Не понимаю

— Александр, думали ли вы когда-нибудь, что будете раздавать автографы такой толпе, как сегодня, что у лыж будет такая популярность?

— Наконец-то впервые за долгое время болельщикам разрешили появляться на трибунах. Здорово, что они приезжают даже в будние дни, когда у многих свои дела на работе. Что могу сказать — это радует, круто.

— Сложно было найти мотивацию на чемпионат России после такого насыщенного сезона?

— Нет. Если есть соревнования, я всегда стараюсь выступать. Мотивация есть всегда. Бежать здесь, правда, непросто, сложные погодные условия были в том же командном спринте. У меня еще хуже состояние, чем перед «разделкой». Конец сезона, все накапливается. Осталась пара гонок. Но понимал, что за команду бежать нужно и делать это достойно.

— У вас три из трех золотых медалей на этом чемпионате. Не пора ли на чемпионат Норвегии уже заявляться?

— Были бы границы открыты — конечно, можно было бы в Норвегию слетать. А так, если я не принимаю участия — болельщики все равно негодуют, принимаю — тоже негодуют. (смеется)

— Вы заметили негодование в день отсутствия на «разделке»?

— Есть такое. Вроде бы весь сезон бегаешь, а здесь один старт не выходишь — и уже начинаются вопросы. Не понимаю.

— Расскажите вашу версию, почему пропустили гонку.

— «Разделку» я не бежал, потому что утром вышел на разминку, сделал ускорение и понял, что состояние не то. То есть гонка не принесла бы пользы для результата и организма, а пошла бы во вред. Приняли решение не бежать, чтобы подготовиться к Олимпийским играм и показать результат там, а не сейчас убивать организм, когда он не готов.

Александр Большунов. Фото AFP

— Вроде как вы еще ездили на Comedy Club в Москву.

— Да, просто гонка и до этого не стояла в графике. Меня заявили. Я вышел на разминку и посмотрел по состоянию.

— В эстафете будете?

— Да, вот с Сашей Терентьевым (партнером по спринту. — Прим. «СЭ»). Первым, вторым, а потом третьим и четвертым тоже мы. (смеется)

— А серьезно, не думали предложить идею одному пробежать эстафету против четверых? Хотя бы в рамках шоу.

— Я-то потяну, только смысла нет. Команда же есть.

— Как вам поход на Comedy Club? Смешно ли шутили, вас троллили?

— У меня остались только положительные эмоции, посмеялись и хорошо.

— Кого вы в принципе смотрите в сегменте юмора? И есть ли вообще любимые блоггеры на YouTube?

— Нет такого, чтобы я где-то зависал. Если есть что-то интересное, конечно, посмотрим. Тот же «Камеди». Выпуски Дудя смотрим, бывает. Он как-то видео выкинул, поздравлял. Но напрямую не общались.

Нортуг сейчас на испытательном сроке. Как я

— Татьяна Сорина в интервью после гонки сказала, что соревнования здесь сравнимы с Кубком мира.

— Если бы Сорину здесь обыграли, тогда можно было бы говорить о Кубке мира. (смеется) А здесь она выигрывает с большим преимуществом, поэтому вряд ли стоит сравнивать с Кубком мира.

— Есть ли в связи с этим желание, наоборот, увидеть на чемпионате России иностранцев? Норвежцев, например?

— Сейчас с этим карантином думаешь вообще о том, будут соревнования или нет, а ты спрашиваешь! Кого пригласил бы? Ну если кто из иностранцев хочет — пускай приезжает. Думаю, желание мало у кого будет в конце сезона. Есть и свои дела, которые нужно успеть сделать.

Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Фото Reuters

— Ну да, Клебо даже на свадьбу не приехал.

— Вот-вот. Если Клебо на мою свадьбу не приедет, то о каком чемпионате России можно говорить. Точно не приедет. (смеется)

— Может, тогда на свадьбу стоит позвать кого-то другого из норвежцев? Петтера Нортуга, например. Он веселый.

— У него сейчас сложный период. Он же на испытательном сроке. Как и я.

— А если перевернуть — Клебо приглашает вас с Аней (Жеребятьевой, невестой Александра. — Прим. «СЭ») на свою свадьбу. Поехали бы?

— Поехал бы, а почему нет?

— Клебо отказался из-за съемок шоу. Даже если бы было шоу с Губерниевым, выбрал бы свадьбу?

— От шоу с Губерниевым я бы точно отказался! (смеется). Потому что он любит хайп.

— Так это же хорошо.

— Ну конечно, это хорошо. (смеется).

— Перебарщивает?

— Да если честно, мне вообще без разницы.

Депутат сказал о тредбане, чтобы не было вопросов «почему его нет?»

— Расскажите про историю с тредбаном за 120 тысяч евро, очень много непонятного. Что с ним происходит?

— Ничего не происходит. Новости о нем были достаточно своеобразные. Сказали, что его заказали для меня, но на самом деле его заказал Олимпийский комитет России для тестирования. Возможно, он приедет, а может, и нет. Я не знаю, где он будет находиться и непонятно, можно ли будет вообще туда попасть, чтобы провести тренировку. Так что моя цель как была, так и остается — я хочу его приобрести. Разговор идет в том же режиме. Думаю, мы найдем понимание, и я смогу его достать.

— Кажется, депутат Свищев говорил, мол, все уже купили, не надо волноваться — это пиар-ход?

— Чтобы успокоить публику. Чтобы не было вопросов: «А почему его нет?»

— Вы говорили, что у норвежцев тредбаны есть и вообще условия несравнимы. Болельщик, который включает гонку и видит пятеро норвежцев и вас одного — как ему или ей объяснить, почему норвежцев пять, а вы один?

— Ха, а вы у норвежцев спросите. Лыжи у них — спорт номер один. И по доступности трасс там совсем другой уровень. Я смотрел, там ребята и девчонки проезжают одним кругом 300 километров. Триста! Одним кругом. Допустим, из Осло можешь на лыжах уехать в Шушен (горнолыжный курорт в 200 километрах от Осло. — Прим. «СЭ»). А из Шушена — в Лиллехаммер, и так далее.

— Почти как будто трасса из Москвы до вашего родного Подывотья.

— А у них есть такие расстояния. Реально, там и 500 километров будет. Плюс, у них есть специальное приложение, в котором ты смотришь, где и какая трасса подготовлена, где и какой ратрак едет. Утром посмотрел, куда он поехал и выбираешь, где будешь кататься, в зависимости от предпочтений. Это если снег идет. А так трассы подготовлены, доступны для всех. В том же Шушене местные жители на лыжах в магазин ездят. Приехали, поставили лыжи и пошли в супермаркет. Это нормально. Отсюда и объяснение, почему так происходит в гонках.

— А если бы вы у себя в селе поехали на лыжах в супермаркет... Ну, магазин.

— Ха-ха-ха, супермаркет... Дома, кстати, отец делает километровый круг, он держит его в хорошем состоянии, когда есть снег. Кому интересно, может покататься в любое время. Он его постоянно готовит и сам тренируется, катается.

Александр Большунов. Фото AFP

Трасса в родное село ушатана и убита. Быстрее на лыжах проеду, чем на машине

— Три года назад вы с отцом приходили в редакцию «СЭ» и говорили, что на вас в селе смотрят как на «чокнутых» и «считают деньги». Это отношение изменилось?

— Отец об этом говорил. Так и есть. Но не знаю, как сейчас, я там уже практически не бываю — обычно на пару дней появляюсь. Приехал — уехал.

— Подывотье буквально в десяти километрах от Украины. Не было обидно за ситуацию в отношениях с этой страной?

— Даже меньше, там 4-5 километров. Когда бегаю кросс по лесу, там километр до границы остается. Друзей через границу у меня не было. То, что происходило, было в другом месте все-таки. У нас там все спокойно.

— За отношения между вроде как братскими народами не обидно?

— Я один всегда был с отцом, вместе с ним рос и тренировался, у меня не было никогда каких-то прям знакомых украинцев. Меня эта ситуация не коснулась и никак не касается.

— А дети приходят на трассу, которую содержит отец?

— Я созваниваюсь с ним, говорит, иногда приходят, катаются.

— Нет желания свою школу открыть? Чтобы новое поколение, вдохновившись вашими победами, продолжало дело.

— Да какую школу? Там в классе вообще по три человека. Все в интернете сидят сейчас, мне кажется, даже желания у людей не будет. Даже когда круг дома готов, за зиму три — четыре человека придут, и это уже хорошо.

— Там обычные-то дороги нормальные?

— Слушай, ну на тех 25 километрах, которые я еду к дому, трасса полностью ушатана и убита. Когда я приезжаю, самая сложная часть пути — это проехать у себя, чтобы колеса не оставить.

— Не думали в это вложиться? Понимаю, что это не ваше дело — этим заниматься, но все же...

— Это асфальт, ребята, е-мое! Я-то тут при чем?

— Ну если другие не очень хотят заниматься.

— Это мне надо столько бегать, лет сто, наверное! Чтобы асфальтом заниматься. Не знаю, не знаю. Но прямо сейчас дорога просто убитая. Если рядом будет подготовленная лыжная трасса, быстрее пробегу на лыжах, однозначно.

— Вашего пса зовут Фалун в честь первой победы на Кубке мира. Кого-нибудь назвали бы Оберстдорфом после победы на чемпионата мира?

— (смеется) Пока животного нет, но хорошая идея. Корову, может.

— Попытаемся всерьез напоследок: следующий сезон — олимпийский. Какие планы на него, собираетесь ли перед ним отдохнуть?

— Что я буду делать? Отдыхать, конечно. 10 месяцев всего осталось до Пекина, надо успеть отдохнуть за это время. А там уже Олимпийские игры. 10 месяцев отдыхать — потом на Олимпиаду! А чего, форма неплохая. Где? Как получится. Одно могу сказать — особого отношения к олимпийскому сезону нет. Это обычный сезон, где есть главный старт, на котором нужно показать результат. Не более того.