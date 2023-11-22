Ступак заявила, что не боится хейта в интернете

Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о критике в интернете.

«Не боюсь ничего подобного. Мне вообще кажется, транслирование собственной слабости – как раз таки достаточно большая сила. Если кто-то кинет в меня, образно говоря, каким-нибудь хейтом, ну, окей, моя жизнь не изменится», – цитирует Ступак RT.

28-летняя Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, а также трехкратным призером чемпионатов мира.