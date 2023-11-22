Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 22:12

Ступак заявила, что не боится хейта в интернете

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о критике в интернете.

«Не боюсь ничего подобного. Мне вообще кажется, транслирование собственной слабости – как раз таки достаточно большая сила. Если кто-то кинет в меня, образно говоря, каким-нибудь хейтом, ну, окей, моя жизнь не изменится», – цитирует Ступак RT.

28-летняя Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, а также трехкратным призером чемпионатов мира.

Источник: RT
Юлия Ступак
0
Читайте также
Возвращение Бивола и Уайлдера, Джошуа против стойкого шведа: вся информация о турнире боксеров в Саудовской Аравии
Украинская гимнастка извинилась за слова о Польше после возбужденного дисциплинарного дела
Медведев опубликовал анекдот о российском танке в Финляндии
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко рассказал, кто навяжет борьбу Терентьеву в спринте: «Коростылев, Филимонов...»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости