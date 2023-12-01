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Сегодня, 12:10

Степанова выиграла 10-километровую разделку на втором этапе Кубка России

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Вероника Степанова.
Фото Global Look Press

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова победила в гонке раздельным стартом на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.

Спортсменка прошла дистанцию за 25 минут 53,9 секунды. Второй стала Мария Истомина (отставание 18,3 секунды). Замкнула тройку призеров Анастасия Кулешова (+19,7).

Сегодня, 1 декабря, в Тюмени пройдет мужская гонка на 10 км с раздельным стартом свободным стилем. Начало — в 13.10 (мск).

Вероника Степанова
Мария Истомина
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