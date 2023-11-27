Устюгов считает, что за победу в Кубке России должны бороться молодые лыжники

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что тренируется в расслабленном режиме и считает, что за победы в гонках Кубка России должны бороться молодые спортсмены.

«Булки в этом сезоне расслабил. Я могу вам честно сказать: в этом году у меня шансов нет. Тренируюсь я, так скажем, больше для удовольствия и для заработной платы», — написал у себя в Telegram-канале Устюгов.

Сергей Устюгов пропустил первый этап Кубка России, который проходил в Вершине Теи с 23 по 26 ноября.

Все три гонки на соревнованиях выиграл Александр Большунов.