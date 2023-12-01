Кубок России по лыжным гонкам: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Тюмени

II этап Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 пройдет в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области с 1 по 3 декабря. В программе соревнований: гонки на 10 км свободным стилем с раздельным стартом, индивидуальный спринт классическим стилем и масс-старты на 20 км классическим стилем. «СЭ» публикует расписание лыжных гонок и трансляций на российском телевидении. Время начала — московское.

Расписание II этапа Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024:

1 декабря, пятница

10.20. Раздельный старт 10 км. Свободный стиль. Женщины.

Трансляция: «Матч ТВ»

13.10. Раздельный старт 10 км. Свободный стиль. Мужчины

Трансляция: «Матч ТВ»

2 декабря, суббота

8.50. Спринт. Классический стиль. Квалификация.

Трансляция: «Матч! Арена»

10.50. 1/4, 1/2, финалы.

Трансляция: «Матч ТВ»

3 декабря, воскресенье

9.50. Масс — старт 20 км. Классический стиль. Женщины.

Трансляция: «Матч ТВ»

12.20. Масс — старт 20 км. Классический стиль. Мужчины.

Трансляция: «Матч ТВ»

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