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Бородавко: «Этап Кубка России в Сыктывкаре для Большунова сложился удачно. Набирает форму, как планировалось»

Бородавко подвел итоги этапа Кубка России в Сыктывкаре для Большунова
Артем Бухаев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» подвел итоги этапа Кубка России в Сыктывкаре для Александра Большунова.

«Закончился очередной этап, Александр выиграл три медали. Это было не просто, как кажется. Были убедительные победы во всех трех гонках. Но определенная тяжесть присутствовала, это было видно в скиатлоне. Но Александр сумел довести гонку до победы. Для него этот этап сложился достаточно удачно. Постепенно набирает форму, как и планировалось», — сказал Бородавко «СЭ».

Лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на 30 км на 6-м этапе Кубка России в Сыктывкаре. Он показал время 1 час 13 минут и 31,1 секунды.

Илья Семиков пришел вторым с результатом 1 час 13 минут и 58,8 секунды. Третье место занял Алексей Червоткин с результатом 1 час 13 минут и 59,6 секунды.

Юрий Бородавко
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