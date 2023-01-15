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Сегодня, 16:44

Непряева и Большунов пропустят этап Кубка России в Красногорске

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер Юрий Бородавко рассказал «СЭ», что спортсмены его группы, в том числе Александр Большунов и Наталья Непряева, не выступят на следующем этапе Кубка России в Красногорске, который пройдет с 3 по 5 февраля.

— Сможет ли кто-то обойти Наталью Непряеву и Александра Большунова в общем зачете Кубка России?

— Осталось два этапа. Думаю, что это просто нереально. Но мы следующий этап в Красногорске пропускаем. Может быть, какие-то группы поедут бороться за очки. Мы большее время посвятим подготовке к «Чемпионским вершинам».

— В Красногорске вообще не будет ваших спортсменов?

— Да, но пока на сто процентов говорить не буду, — сказал Бородавко «СЭ».

Александр Большунов
Наталья Непряева
Юрий Бородавко
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