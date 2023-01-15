Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 17:20

Бородавко: «Непряева набирает форму. Функционально она может подняться на более высокий уровень»

Бородавко подвел итоги этапа Кубка России в Сыктывкаре для Непряевой
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» подвел итоги этапа Кубка России в Сыктывкаре для Натальи Непряевой.

«Непряева постепенно начинает набирать форму. Она ощущает, что может терпеть. Функционально она может подняться на более высокий уровень, все идет по плану. Заканчивается большое количество этапов. С конца ноября и под Новый год спортсменам было негде потренироваться. Будет период сборов в Сочи, где спортсмены смогут позаниматься», — сказал Бородавко «СЭ».

Наталья Непряева стала победительницей в скиатлоне на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

27-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 15 км за 42 минуты и 32,8 секунды.

Второе место заняла Вероника Степанова (отставание 5,4 секунды), третьей стала Екатерина Смирнова (25,1).

Наталья Непряева
Юрий Бородавко
0
Читайте также
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Бетина Попова о Костомарове: «Он выступал в шоу в серьезные морозы, когда на улице было минус 25»
Среди пассажиров разбившегося в Непале самолета есть выжившие
Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Скончался Вахтанг Кикабидзе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко: «Этап Кубка России в Сыктывкаре для Большунова сложился удачно. Набирает форму, как планировалось»

Бородавко надеется, что Степанова сможет составить конкуренцию Непряевой: «Это пойдет на пользу обеим»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости