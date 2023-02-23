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Сегодня, 12:52

Устюгов, Большунов и Терентьев вышли в полуфинал классического спринта на «Чемпионских высотах»

Руслан Минаев
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В Малиновки завершились четвертьфиналы спринтов в классическом стиле на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Чемпионские высоты».

По итогам гонок в полуфинал турнира вышли Сергей Устюгов, Александр Большунов, Александр Терентьев.

По итогам квалификации лучшим стал Устюгов. В тройку попали — Терентьев и Большунов.

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Мужчины

Спринт, классический стиль

Первый полуфинал

Сергей Устюгов

Сергей Ардашев

Иван Горбунов

Владимир Фролов

Федор Назаров

Андрей Краснов

Второй полуфинал

Александр Терентьев

Александр Большунов

Ермил Вокуев

Глеб Ретивых

Алексей Червоткин

Дмитрий Жуль

Квалификация

1. Сергей Устюгов — 3.07,50

2. Александр Терентьев — 0,54

3. Александр Большунов — 3,63

4. Сергей Ардашев — 4,71

5. Сергей Забалуев — 5,33

6. Иван Горбунов — 5,87

7. Савелий Коростелев — 6,11

8. Артем Мальцев — 6,33

9. Ермил Вокуев — 6,46

10. Владимир Фролов — 6,91...

13. Глеб Ретивых — 8,68

14. Андрей Собакарев — 8,95

15. Алексей Червоткин — 9,22...

24. Иван Якимушкин — 11,38...

44. Илья Семиков — 16,42...

48. Илья Порошкин — 18,66

Александр Большунов
Александр Терентьев
Сергей Устюгов
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