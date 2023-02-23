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Сегодня, 13:14

Устюгов, Большунов и Терентьев вышли в финал в классическом спринте на «Чемпионских высотах»

Руслан Минаев
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Стали известны финалисты гонки в классическом спринте на Всероссийском турнире по лыжным гонкам «Чемпионские высоты» в Малиновке.

На решающем этапе за победу поборются Сергей Устюгов, Александр Большунов, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Алексей Червоткин и Иван Горбунов.

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Мужчины

Спринт, классический стиль

Финал

Сергей Устюгов

Александр Терентьев

Сергей Ардашев

Алексей Червоткин

Александр Большунов

Иван Горбунов

Александр Большунов
Александр Терентьев
Алексей Червоткин
Иван Горбунов
Сергей Ардашев
Сергей Устюгов
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Устюгов, Большунов и Терентьев вышли в полуфинал классического спринта на «Чемпионских высотах»

Устюгов выиграл классический спринт на «Чемпионских высотах», второй — Терентьев, третий — Большунов
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