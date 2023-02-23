Устюгов, Большунов и Терентьев вышли в финал в классическом спринте на «Чемпионских высотах»
Стали известны финалисты гонки в классическом спринте на Всероссийском турнире по лыжным гонкам «Чемпионские высоты» в Малиновке.
На решающем этапе за победу поборются Сергей Устюгов, Александр Большунов, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Алексей Червоткин и Иван Горбунов.
Лыжные гонки
«Чемпионские высоты»
Мужчины
Спринт, классический стиль
Финал
Сергей Устюгов
Александр Терентьев
Сергей Ардашев
Алексей Червоткин
Александр Большунов
Иван Горбунов
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