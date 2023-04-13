Стало известно, когда FIS рассмотрит вопрос допуска российских лыжников до соревнований

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) сообщила «СЭ», что обсудит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям на ближайшем заседании совета организации 24 мая.

«FIS приняла к сведению рекомендации Исполнительного совета МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Рекомендации будут обсуждены советом FIS на его следующем заседании. До дальнейшего уведомления действующая политика FIS будет оставаться в силе. Следующее заседание совета состоится 24 мая», — сообщили «СЭ» в пресс-службе FIS.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года.

28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям допускать российских и белорусских атлетов к участию в турнирах в нейтральном статусе.

При этом в МОК отметили, что допуск к соревнованиям могут получить лишь спортсмены, не имеющие связи с вооруженными силами и не выражавшие публичную поддержку специальной военной операции (СВО). Также россиянам и белорусам запрещено выступать в командных соревнованиях.