РУСАДА в марте впервые в этом году проверило на допинг Большунова и Устюгова

Олимпийские чемпионы Александр Большунов и Сергей Устюгов в марте прошли первую в этом году проверку на допинг в РУСАДА, сообщает ТАСС.

Также первый раз за 2023 год в марте РУСАДА протестировало победительницу Олимпиады 2022 года Наталью Непряеву. Последний раз Российское антидопинговое агентство проверяло на допинг Большунова, Устюгова и Непряеву в декабре прошлого года.

Всего в первом месяце весны РУСАДА протестировало 24 лыжников, с января по март — 50.

В 2022 году Большунов и Непряева проверялись РУСАДА пять раз, Устюгов — трижды.