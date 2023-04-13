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Допинг

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РУСАДА в марте впервые в этом году проверило на допинг Большунова и Устюгова

Алина Савинова
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Олимпийские чемпионы Александр Большунов и Сергей Устюгов в марте прошли первую в этом году проверку на допинг в РУСАДА, сообщает ТАСС.

Также первый раз за 2023 год в марте РУСАДА протестировало победительницу Олимпиады 2022 года Наталью Непряеву. Последний раз Российское антидопинговое агентство проверяло на допинг Большунова, Устюгова и Непряеву в декабре прошлого года.

Всего в первом месяце весны РУСАДА протестировало 24 лыжников, с января по март — 50.

В 2022 году Большунов и Непряева проверялись РУСАДА пять раз, Устюгов — трижды.

Источник: https://tass.ru/sport/17515761
Александр Большунов
Сергей Устюгов
РУСАДА
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