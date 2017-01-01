Сергей Устюгов: "За два месяца меня проверяли на допинг восемь-девять раз"

Лыжник Сергей Устюгов отметил, что за два месяца его проверяли на допинг восемь или девять раз. По словам россиянина, на "Тур де Ски" он выступает не только за себя, но и за тех спортсменов, которых FIS отстранил ранее. После выхода второй части доклада Ричарда Макларена организация не допустила к соревнованиям шестерых российских лыжников. Вчера Устюгов выиграл спринт и теперь возглавляет зачет "Тур де Ски" с преимуществом 8,2 секунды над ближайшим преследователем.

- В ноябре и декабре меня проверяли на допинг восемь или девять раз, - приводит VG слова Устюгова. - Иногда приходили через день. В спринте я бежал не только за себя, но и за тех ребят, которые не смогли приехать сюда. Это придает мне дополнительной мотивации на "Тур де Ски". FIS принял плохое решение по отстранению спортсменов. Не знаю, почему некоторым можно выступать, а другим нельзя.

Сейчас я прошел допинг-тест. Мы закрыли контейнер, и теперь я не знаю, что с ним произойдет. Вся ответственность теперь лежит на допинг-офицере. Доверяю ли я системе? Трудно сказать. Я не думал об этом.