Сергей Устюгов подтвердил, что будет тренироваться по планам Крамера в группе Сорина

Российский лыжник Сергей Устюгов подтвердил, что будет готовиться к новому сезону по планам Маркуса Крамера в группе Егора Сорина.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Крамер не сможет продолжить работу со сборной России по лыжным гонкам в следующем сезоне.

«После Олимпиады я не встречался с журналистами и не давал никаких интервью. Как и все, информацию узнавал благодаря новостным порталам. С Егором Сориным я встретился в Тюмени, куда приезжал поддержать друга на чемпионате России по биатлону. Он сказал, что я буду тренироваться в его группе, но во время нашего прошлого разговора мы уже говорили о том, что я буду тренироваться по планам Маркуса Крамера.

С Маркусом я общался, он согласился писать мне планы. С Егором он тоже поговорил, они попробуют адаптировать планы, чтобы подготовка получалась более-менее совместной, это мне будет помогать», — приводит ТАСС слова Устюгова.

На минувшей Олимпиаде в Пекине Устюгов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России в эстафетной гонке. Также лыжник является двукратным чемпионом мира.