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Допинг

Сегодня, 12:50

«Терапевтические исключения — легализованный допинг». Вяльбе — жестко о подходе норвежских лыжников

Елена Вяльбе назвала терапевтические исключения легализованным допингом
Читать «СЭ» в
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью президента Федерации лыжных гонок России, главного тренера нашей сборной Елены Вяльбе.

Она выразила свое отношению к терапевтическим исключениям в списке запрещенных препаратов.


— Бесконечные терапевтические исключения для норвежских спортсменов и практически ноль для российских — это нормально? - вопрос Вяльбе.

— Очень рада, что у меня все спортсмены здоровые. Это самое главное. Понимаю, что не может терапевтическое исключение браться на протяжении десяти лет. Либо человек должен вылечить болезнь, либо что-то тут не то. Я миллион раз говорила, что это на совести этих людей. У нас в этом сезоне Большунов брал ТИ, которое для внесоревновательного периода даже не нужно, — у Саши возникали проблемы с зубами. Там был какой-то препарат, который во время операции можно было использовать. При этом врачи сказали, что в ТИ нет необходимости — до старта еще далеко. Но мы все равно его сделали. Саша относится к этому очень трепетно, строго. Чтобы, не дай бог, что-то не произошло... Но это было один раз. Продлевать никто ничего не собирался. Ведь от лекарства нет пользы, если оно тебе не нужно. Для меня это по большому счету легализованный допинг.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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