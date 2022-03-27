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Сегодня, 15:55

Маркус Крамер в следующем сезоне не сможет продолжить работу со сборной России по лыжным гонкам

Владимир Иванов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Елена Вяльбе и Маркус Крамер.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что тренер сборной России Маркус Крамер в следующем сезоне не сможет работать с командой.

«Продолжать сотрудничество с Маркусом Крамером у нас в следующем сезоне никак не получится. Вы же видите, какая ситуация в мире. Дистанционно — это не то. Мы на связи, он говорит, что готов включиться позже, когда это будет реальным. Но человеку сидеть год без зарплаты и ждать чего-то — тоже неочевидный вариант. При этом не исключаю, что он когда-то может к нам вернуться», — сказала Вяльбе в интервью «СЭ».

Контракт немецкого специалиста с федерацией истекает после нынешнего сезона.

Крамер работает в сборной с 2015 года, до этого он работал с олимпийским чемпионом Александром Легковым.

Елена Вяльбе и&nbsp;Маркус Крамер. «Устюгова никто особо брать к себе не хочет. А Ступак пойдет к Бородавко». Вяльбе — о будущем группы Крамера
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
Маркус Крамер
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