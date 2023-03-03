Сборная Тюменской области выиграла мужскую эстафету на турнире «Чемпионские высоты»
Сборная Тюменской области выиграла мужскую эстафету на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.
За команду выступали: Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов, Артем Мальцев.
Второе место заняла первая команда Республики Татарстан. Тройку лучших замкнула сборная Республики Коми.
Команда Архангельской области, за которую бежал Александр Большунов, заняла шестое место.
Лыжные гонки
«Чемпионские высоты»
Малиновка
Мужчины
Эстафета, 4х10 км
1. Тюменская область (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов, Артем Мальцев) — 1:53.33,9
2. Республика Татарстан-1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Антон Тимашов) +37,5
3. Республика Коми (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Илья Порошкин, Евгений Семяшкин) +1.27,2
4. Москва (Алексей Червоткин, Константин Тиунов, Дмитрий Кондрашов, Илья Трегубов) +2.33,3
5. Красноярский край (Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Павел Соловьев, Андрей Мельниченко) +3.29,1
6. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов, Алексей Шемякин, Дмитрий Горошников) +4.00,6
7. ХМАО-Югра (Рифат Сафиуллин, Роман Дерябов, Александр Кириллов, Сергей Устюгов) +5.47,7