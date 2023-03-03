Один из самых возрастных лыжников России объяснил, почему рассчитывает на международную карьеру

Российский лыжник, призер чемпионата мира-2013 Евгений Белов в разговоре с «СЭ» нашел причину, по которой верит в возвращение на высокий уровень. Белову в августе исполнится 33 года.

— Вы думаете о международной карьере еще или интерес потеряли?

— На самом деле не загадываю. Просто этот год для меня проходит достаточно тяжело, первое лето, когда я тренировался вне команды, нужно было приспособиться, нелегко. Я рассчитывал на лучшие результаты. Но настроен вернуть свой уровень в следующем сезоне.

— До скольких будете гонять? До сорока продержитесь?

— Вообще в этом году очень интересный факт обнаружил, наблюдая за Кубком мира. Там на топовых местах мои ровесники — те, с кем я бегал еще по юниорам. Голберг, Пеллегрино, Хальфварссон. И равных им сейчас на Кубке почти нет, они держатся в тройке. Это выглядит очень странно, но это внушает и мне уверенность на будущие сезоны.