Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:15

Один из самых возрастных лыжников России объяснил, почему рассчитывает на международную карьеру

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лыжник Евгений Белов
Евгений Белов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский лыжник, призер чемпионата мира-2013 Евгений Белов в разговоре с «СЭ» нашел причину, по которой верит в возвращение на высокий уровень. Белову в августе исполнится 33 года.

— Вы думаете о международной карьере еще или интерес потеряли?

— На самом деле не загадываю. Просто этот год для меня проходит достаточно тяжело, первое лето, когда я тренировался вне команды, нужно было приспособиться, нелегко. Я рассчитывал на лучшие результаты. Но настроен вернуть свой уровень в следующем сезоне.

— До скольких будете гонять? До сорока продержитесь?

— Вообще в этом году очень интересный факт обнаружил, наблюдая за Кубком мира. Там на топовых местах мои ровесники — те, с кем я бегал еще по юниорам. Голберг, Пеллегрино, Хальфварссон. И равных им сейчас на Кубке почти нет, они держатся в тройке. Это выглядит очень странно, но это внушает и мне уверенность на будущие сезоны.

Евгений Белов. «Плюс 10 — это не погода для чемпионата мира. Вот у нас условия лучше». Интервью с ветераном российских лыж

Сборная России по лыжным гонкам
Евгений Белов
0
Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лыжник сборной России рассказал, как от него убегали коровы

Сборная Тюменской области выиграла мужскую эстафету на турнире «Чемпионские высоты»
Новости
RSS RSS
Все новости