Сборная России по лыжным гонкам попала в аварию и чуть не провалилась под лед

Сборная России по лыжным гонках попала в аварию на границе между Швейцарией и Италией, сообщает Blick. Автобус с водителем и пятью представителями команды занесло, он выехал на замерзшее озеро Виа делла Валь, надломил лед и застрял.

Представители команды смогли выбраться и набрать номер экстренной службы. По предварительным данным их возраст составляет 35, 36, 36, 38 и 48 лет, возраст еще одного неизвестен.

Большая часть пострадавших отделалась только шоком и легкими травмами, но у еще одного зафиксировано сотрясение мозга. Все они отказались от госпитализации.

Сборная ехала на «Тур де Ски». Отмечается, что основные звезды команды, включая победителя прошлой многодневки Александра Большунова, уже тренируются на месте и не могли находиться в автобусе. По всей видимости, это были представители обслуживающего персонала.