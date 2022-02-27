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Сегодня, 15:37

«Все в силе». Бородавко о выступлении сборной России на этапе КМ в Норвегии

Сборная России по лыжным гонкам не планирует отказываться от выступлений в Норвегии
Роман Шишов
Корреспондент

Сборная России по лыжным гонкам планирует выступить на этапах Кубка мира в норвежских Драммене и Осло. Об этом сообщил старший тренер команды Юрий Бородавко.

Ранее Россию лишили права на проведение Финала Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Тюмени с 18 по 20 марта.

Также Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что не будет использовать флаг и гимн РФ на официальных церемониях, в том числе на церемониях награждения по итогам соревнований.

«Пока мы планируем выступить в Норвегии, билеты на завтра куплены. Как будет дальше — посмотрим по ходу ситуации. На данный момент все в силе», — цитирует «РИА Новости» Бородавко.

Также старший тренер сборной также оценил второе место Натальи Непряевой в гонке с раздельного старта классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Отличное выступление Натальи с небольшим проигрышем. Сегодня в шутку сказал, что Непряевой не хватило 150 метров спуска, чтобы победить. Сегодня прекрасно были подготовлены лыжи, которые обеспечили ей хорошее скольжение. Она много отыгрывала на спусковой части», — отметил Бородавко.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220227/borodavko-1775384283.html
Юрий Бородавко
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