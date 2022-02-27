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Сегодня, 14:51

Бородавко рассказал, чего не хватило Непряевой для золотой медали

Бородавко заявил, что Непряевой не хватило длины спуска, чтобы завоевать золото
Микеле Антонов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление Натальи Непряевой в гонке с раздельного старта классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Хороший результат. Мы знаем, что Наталья — специалист классического хода. Она хорошо провела гонку. Великолепно подготовленные лыжи и в подъемах, и на спусках. Ей не хватило лишь 100-150 метров спуска, чтобы отыграть тот гандикап, который был у Йохауг. Что касается Большого хрустального глобуса, давайте идти в ногу со временем. В настоящий момент отрыв растет. Это нас радует. Состояние Натальи тоже хорошее», — сказал Бородавко «СЭ».

Первой финишировала норвежка Тереза Йохауг, которая опередила Непряеву на 1,2 секунды. Третьей стала финка Криста Пярмякоски

Наталья Непряева
Юрий Бородавко
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