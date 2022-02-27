Бородавко рассказал, чего не хватило Непряевой для золотой медали

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление Натальи Непряевой в гонке с раздельного старта классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Хороший результат. Мы знаем, что Наталья — специалист классического хода. Она хорошо провела гонку. Великолепно подготовленные лыжи и в подъемах, и на спусках. Ей не хватило лишь 100-150 метров спуска, чтобы отыграть тот гандикап, который был у Йохауг. Что касается Большого хрустального глобуса, давайте идти в ногу со временем. В настоящий момент отрыв растет. Это нас радует. Состояние Натальи тоже хорошее», — сказал Бородавко «СЭ».

Первой финишировала норвежка Тереза Йохауг, которая опередила Непряеву на 1,2 секунды. Третьей стала финка Криста Пярмякоски