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Сегодня, 19:32

Сборная Норвегии по лыжным гонкам лишилась крупнейшего спонсора

Мария Гусева
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Компания Norengros, которая является одним из крупнейших спонсоров сборной Норвегии по лыжным гонкам, объявила о прекращении сотрудничества с национальной командой по окончании сезона, сообщает VG.

Ранее стало известно, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии собирается сократить количество лыжников сборной в следующем сезоне из-за сложностей с финансами.

Отмечается, что спонсорское соглашение, которое существовало более 20 лет, заканчивается этой весной и не будет продлеваться. В компании сообщили, что это решение было оговорено заранее и не связано с уходом из команды Йоханнеса Клебо.

Лыжник заявил, что отказывается от места в составе сборной Норвегии, чтобы у федерации появилась возможность сократить расходы и тратить деньги на других спортсменов.

26-летний Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и четырехкратный обладатель Кубка мира.

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