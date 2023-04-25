Губерниев поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Фигуристы уходят из спорта в расцвете сил? Нет никакой проблемы! Ушли и ушли. Пришли Щербакова, Валиева и Трусова. В фигурном катании сейчас такая тенденция, но, поскольку мы отстранены, говорить об этом не приходится. Главная история сейчас: никто не вспоминает, что нас нет на мировых соревнованиях, кроме лыжников. Прошел чемпионат мира по фигурному катанию, кто-то вспомнил? Нет. Был чемпионат мира по водным видам спорта — в синхронном плавании мы гегемоны. Кто-то вспомнил про нас, что-то сказал? Нет. И это катастрофа», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.