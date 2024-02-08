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Лыжные гонки

8 февраля, 22:05

Российский паралимпиец заявил о желании побороться с лидерами российских лыжных гонок

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский паралимпиец Вадим Раскатов рассказал «СЭ» о желании набрать очки Кубка России по лыжным гонкам. У 20-летнего Раскатова аплазия — нет одной руки до локтя, он первый раз вышел на взрослый непаралимпийский турнир на Кубке России в Тюмени.

— Как ты формулируешь свою цель? Доехать до Паралимпиады-2026, на которую не факт что пустят? Или все же набрать очки Кубка России среди «обычных» спортсменов?

— Это было бы очень круто, квалифицироваться в тридцатку сильнейших в спринте, например. Но главная цель — попасть в нашу сборную, закрепиться и среди своих ребят выступать, побеждать. Доеду ли до Паралимпиады... сложно сказать. У меня задача просто попасть в сборную, а дальше — как будет, так будет.

— Ты выступал на международных турнирах паралимпийцев, Кубке Европы. Как тебе атмосфера там?

— Ну главное отличие — там интереснее, потому что спортсмены из разных стран, у всех разный менталитет, и на дистанции это тоже видно — кто как бежит, кто что говорит по дистанции. Это добавляет необычности. Но если сравнивать конкретно, то нет большой разницы.

Что у нас, что там соревнования проходят на высоком уровне, у нас самые сильные спортсмены, они приезжают за рубеж, и там тоже, как правило, самые сильные.

— Тебя не напрягает жесткая позиция нашей лыжной федерации и Елены Вяльбе в отношении возвращения на международную арену?

— Честно, я не до конца понимаю сложившуюся там ситуацию. Это их дело, пусть они им занимаются. А мое дело — выступать, добиваться результата. И я просто хочу его делать хорошо.

Полностью интервью Вадима Раскатова читайте на сайте «СЭ»

Вадим Раскатов
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