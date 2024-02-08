Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

8 февраля, 21:50

Однорукий лыжник — об участии в Кубке России: «Проигравшие мне, наверное подумали — надо заканчивать»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский лыжник и паралимпиец Вадим Раскатов рассказал «СЭ» об ощущениях от борьбы с лыжниками на Кубке России в Тюмени. У 20-летнего Раскатова аплазия — нет одной руки до локтя, он первый раз вышел на взрослый турнир не среди паралимпийцев.

— Правильно понимаю, что ты не считаешь чем-то некорректным интерес к тебе из-за необычности? А то заголовки в СМИ были: «Однорукий лыжник зарубился с Большуновым»...

— Зарубился — это, конечно, мощно сказано. Я не вижу в этом никакого кринжа, скажем так, это действительно интересно ради популяризации, нечасто встретишь таких соперников у Большунова и Устюгова, как я. Сам я к этому никогда не стремился, просто на последние соревнования приехали журналисты, поэтому обо мне узнали. Ничего такого, нормально, почему бы и нет? Я же даже не последний, нескольких человек смог обогнать.

— И какие мысли теперь у этих людей?..

— Видимо, «надо заканчивать» (улыбается).

Я выбрал Кубок России, чтобы тоже подготовиться к своим. Любая гонка — лучшая тренировка, чтобы подвестись. Не было цели занять какое-то место — просто старался пробежать на свой максимум, потерпеть, побороться сам с собой, потому что здесь у меня соперников не было. Очень тяжело против таких ребят выступать, когда двумя палками толкаются, — сказал Раскатов.

Полностью интервью Вадима Раскатова читайте на сайте «СЭ»

Вадим Раскатов
0
Читайте также
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Курбанов впервые сыграл после дисквалификации за наркотики
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Паралимпиец Раскатов выбрал между Большуновым и Устюговым

Российский паралимпиец заявил о желании побороться с лидерами российских лыжных гонок
Новости
RSS RSS
Все новости