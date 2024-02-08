Однорукий лыжник — об участии в Кубке России: «Проигравшие мне, наверное подумали — надо заканчивать»

Российский лыжник и паралимпиец Вадим Раскатов рассказал «СЭ» об ощущениях от борьбы с лыжниками на Кубке России в Тюмени. У 20-летнего Раскатова аплазия — нет одной руки до локтя, он первый раз вышел на взрослый турнир не среди паралимпийцев.

— Правильно понимаю, что ты не считаешь чем-то некорректным интерес к тебе из-за необычности? А то заголовки в СМИ были: «Однорукий лыжник зарубился с Большуновым»...

— Зарубился — это, конечно, мощно сказано. Я не вижу в этом никакого кринжа, скажем так, это действительно интересно ради популяризации, нечасто встретишь таких соперников у Большунова и Устюгова, как я. Сам я к этому никогда не стремился, просто на последние соревнования приехали журналисты, поэтому обо мне узнали. Ничего такого, нормально, почему бы и нет? Я же даже не последний, нескольких человек смог обогнать.

— И какие мысли теперь у этих людей?..

— Видимо, «надо заканчивать» (улыбается).

Я выбрал Кубок России, чтобы тоже подготовиться к своим. Любая гонка — лучшая тренировка, чтобы подвестись. Не было цели занять какое-то место — просто старался пробежать на свой максимум, потерпеть, побороться сам с собой, потому что здесь у меня соперников не было. Очень тяжело против таких ребят выступать, когда двумя палками толкаются, — сказал Раскатов.

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