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8 февраля, 20:00

Паралимпиец Раскатов выбрал между Большуновым и Устюговым

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Вадим Раскатов.
Фото Фото из личного архива Вадима Раскатова

Паралимпиец Вадим Раскатов в интервью «СЭ» рассказал, кого выберет между российскими лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

— С Большуновым никогда не пересекался, не подходил он? Фотографию сделать, например.

— Может, раза три-четыре в жизни, не подходил. Раньше он бегал на этапах Кубка мира, а сюда приезжал только на чемпионат России, туда я не попадал.

— В блице «Большунов или Устюгов» кого выберешь?

— По результатам, конечно, Большунов, очень сильный лыжник. Но когда только пришел заниматься лыжными гонками, мы смотрели, как бежал Устюгов... Если выбирать, кто больше импонирует... наверное, Устюгов. Он интересный. Он мог любую тактику выбрать, начать бежать спринт со старта и до конца. Он мог отсиживаться и сделать невероятный рывок на финише. От него не всегда понимаешь, чего можно ждать.

3 февраля паралимпиец Вадим Раскатов принял участие в квалификации на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени. 20-летний спорстмен финишировал за 5 минут 13,68 секунды.

Полностью интервью Вадима Раскатова читайте на сайте «СЭ»

Александр Большунов
Вадим Раскатов
Сергей Устюгов
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