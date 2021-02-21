Российским лыжникам разрешили тренироваться в форме сборной до старта ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев сообщил, что лыжникам национальной команды разрешили выходить на тренировки в форме сборной до 23 февраля.

«До начала чемпионата мира мы можем использовать экипировку российской сборной. С 23 февраля, когда непосредственно начнется чемпионат мира, мы должны заклеить все флаги и гербы. Сейчас никаких проблем нет, потому что официальный запрет действует только на период чемпионата мира и Олимпийских игр. Поэтому наши спортсмены в настоящее время тренируются в старой экипировке, хотя некоторые лыжники уже получили новую, нейтральную», — цитирует ТАСС Турышева.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта (по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью) пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне из-за нарушений антидопинговых правил запретил России выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под своим флагом и гимном. Срок отстранения продлится два года.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе