Чешская лыжница отключила комментарии в Instagram после оскорблений от россиян

Чешская лыжница Тереза Беранова отключила комментарии в своем Instagram после большого количества оскорблений в свой адрес со стороны россиян.

Ранее спортсменка отреагировала на падение в спринте классическим стилем на молодежном чемпионате мира в Финляндии. На финишной прямой ее лыжу задела россиянка Анастасия Фалеева.

«Эй, куда прешь?» — написала Беранова в Instagram, опубликовав фотографию своего падения.

После контакта Беранова упала и в итоге финишировала последней. Фалееву лишили золотой медали.

Позже Беранова подробнее высказалась на этот счет, сравнив свое падение с инцидентом, произошедшим 24 января. Тогда российского лыжника Александра Большунова на финишной прямой мужской эстафеты в Лахти подрезал финский лыжник Йони Мяки, после чего россиянин махнул в его сторону палкой и нанес удар. После финиша Александр врезался в Мяки и уронил соперника. В итоге разразился серьезный скандал.

Беранова заявила, что Большунов, ударив соперника, повел себя как обезьяна. При этом, по ее словам, русские — пустоголовые и неприветливые.