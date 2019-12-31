Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
15:44
В итальянском Тоблахе завершилась мужская гонка свободным стилем на «Тур де Ски».
Первое место занял Сергей Устюгов, вторая строчка у Ивана Якимушкина, замкнул тройку Александр Большунов.
Тоблах (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (С)
1. Сергей Устюгов (Россия) — 31.02,6
2. Иван Якимушкин (Россия) — отставание 22,6
3. Александр Большунов (Россия) — 29,0
4. Калле Хальфварссон (Швеция) — 29,6
5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 34,6
6. Артем Мальцев (Россия) — 35,2
7. Андрей Мельниченко (Россия) — 37,0
10. Денис Спицов (Россия) — 43,1
17. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1.11,4
31. Андрей Ларьков (Россия) — 1.41,7
54. Глеб Ретивых (Россия) — 2.36,6
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...