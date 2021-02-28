Российская лыжница Юлия Ступак поблагодарила болельщиков после командного спринта на чемпионате мира. Ступак в паре с Натальей Непряевой заняла четвертое место и получила поддержку от поклонников.

«Вы просто лучшие! У меня нет слов! — написала Непряева в Instagram. — Мне пришло столько сообщений... Я прочитала каждое, но ответить всем не могу.

Первая мысль после финиша была: «Опять деревянная? Для чего? Я уже столько осознала после Зеефельда, я работаю над своими ошибками, что не так?»

Но, кажется, я поняла, что эта ситуация дана еще и для того, чтобы увидеть, какой тыл за моей спиной! Обычно мои эмоции остаются со мной, но тут я просто не могу не поделиться с вами! Отдельное спасибо Наталье Непряевой. Ты лучшая. Ты всегда отдашь всю себя ради команды! То, что ты сделала за этот месяц, — ещё одно подтверждение того, что человеческие возможности не имеют границ! Всем спасибо, обнимаю каждого из вас".