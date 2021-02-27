Большунов и Ретивых побегут командный спринт на ЧМ
22:33
Стали известны составы сборных на командный спринт на чемпионате мира по лыжным видам спорта.
Как и говорила Юлия Ступак, у женщин она побежит первой, а ее напарницей станет Наталья Непряева. От Норвегии в гонке примут участие Тирил Венг и Майкен Фалла.
У мужчин Россию представят Александр Большунов и Глеб Ретивых. Сборная Норвегии выставит Эрика Вальнеса и Йоханнеса Клэбо.
Оба командных спринта состоятся 28 февраля.
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