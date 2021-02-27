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Большунов и Ретивых побегут командный спринт на ЧМ

22:33
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Стали известны составы сборных на командный спринт на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Как и говорила Юлия Ступак, у женщин она побежит первой, а ее напарницей станет Наталья Непряева. От Норвегии в гонке примут участие Тирил Венг и Майкен Фалла.

У мужчин Россию представят Александр Большунов и Глеб Ретивых. Сборная Норвегии выставит Эрика Вальнеса и Йоханнеса Клэбо.

Оба командных спринта состоятся 28 февраля.

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