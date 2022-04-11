Подчуфарова высказалась об идеи перехода Большунова из лыж в биатлоне

Призер чемпионата мира Ольга Подчуфарова высказалась об идеи, чтобы лыжник Александр Большунов попробовал себя в биатлоне.

— Это все пока очень несерьезно. Для таких мегапрофессионалов, как Большунов, вряд ли есть смысл ввязываться в какую-то дичь, — сказала Подчуфарова. — Мне кажется, это история скорее про маркетинг и привлечение спонсоров. Если подобный проект появится, то почему нет?

В начале марта Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что готов предоставить Большунову возможность попробовать себя в биатлоне.