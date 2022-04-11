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Сегодня, 13:04

Подчуфарова — об идее перехода Большунова в биатлон: «Вряд ли есть смысл ввязываться в какую-то дичь»

Подчуфарова высказалась об идеи перехода Большунова из лыж в биатлоне
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Александр Большунов.
Фото Соцсети

Призер чемпионата мира Ольга Подчуфарова высказалась об идеи, чтобы лыжник Александр Большунов попробовал себя в биатлоне.

— Это все пока очень несерьезно. Для таких мегапрофессионалов, как Большунов, вряд ли есть смысл ввязываться в какую-то дичь, — сказала Подчуфарова. — Мне кажется, это история скорее про маркетинг и привлечение спонсоров. Если подобный проект появится, то почему нет?

В начале марта Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что готов предоставить Большунову возможность попробовать себя в биатлоне.

Ольга Подчуфарова. «Если изоляция продлится долго, в российском биатлоне будет так: кто богаче — тот и выиграет». Прогноз Подчуфаровой

Биатлон
Александр Большунов
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