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Сегодня, 14:34

Губерниев: «Если Большунов не сможет бегать на Кубке мира, он будет регрессировать»

Губерниев высказался о развитии лыжника Большунова без международных соревнований
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Александра Большунова в мужском марафоне классическим стилем на 70 километров на чемпионате России, который проходит в Мончегорске.

«Если бы Большунов проигрывал такие гонки, то это было бы очень странно. Александр — хороший раздражитель, когда он есть и когда его нет. Вспомним Югорский марафон, когда и без Большунова борьба была феноменальной. Но он лидер и глыба! Александр находится в расцвете своих сил, в зените славы. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил свою международную карьеру. Ему нет равных не только в России, но и в мире. Не могу, сказать, сколько сил у него в запасе. У нас международный сезон под вопросом. Если Большунов не сможет бегать за Кубок мира и не поедет на чемпионат мира, то он будет регрессировать. Это касается не только Александра, но и всех наших спортсменов», — сказал Губерниев «СЭ».

Второе место занял Илья Семиков, который проиграл Большунову 6,2 секунды. На третьей строчке — Андрей Ларьков с отставанием от победителя в 1 минуту и 32,7 секунды.

Александр Большунов. Александр Большунов выиграл 70-километровый марафон классическим ходом на чемпионате России

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
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Александр Большунов выиграл 70-километровый марафон классическим ходом на чемпионате России
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