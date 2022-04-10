Губерниев: «Если Большунов не сможет бегать на Кубке мира, он будет регрессировать»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Александра Большунова в мужском марафоне классическим стилем на 70 километров на чемпионате России, который проходит в Мончегорске.

«Если бы Большунов проигрывал такие гонки, то это было бы очень странно. Александр — хороший раздражитель, когда он есть и когда его нет. Вспомним Югорский марафон, когда и без Большунова борьба была феноменальной. Но он лидер и глыба! Александр находится в расцвете своих сил, в зените славы. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил свою международную карьеру. Ему нет равных не только в России, но и в мире. Не могу, сказать, сколько сил у него в запасе. У нас международный сезон под вопросом. Если Большунов не сможет бегать за Кубок мира и не поедет на чемпионат мира, то он будет регрессировать. Это касается не только Александра, но и всех наших спортсменов», — сказал Губерниев «СЭ».

Второе место занял Илья Семиков, который проиграл Большунову 6,2 секунды. На третьей строчке — Андрей Ларьков с отставанием от победителя в 1 минуту и 32,7 секунды.