Бородавко рассказал, зачем Большунов и Непряева примут участие в «Хибинской весне»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал об участии олимпийских чемпионов Александра Большунова и Натальи Непряевой в соревнованиях «Хибинская весна».

«Самая главная задача для них сейчас — продолжать тренироваться, поддерживать себя в достаточно хорошей спортивной форме. Нужно провести хорошую закатку на снегу, а в Мурманской области — в Кировске для этого есть прекрасные условия. Кроме того, в Кировске есть возможность покататься на горных лыжах. Развивать и закреплять навыки преодоления склонов лыжникам очень нужно. Беголыжные тренировки можно успешно совмещать в этот период с горнолыжными. Это еще и психологическая разгрузка в смене лыжной тренировочной деятельности.

Для них эта гонка не носит статуса обязательного старта, на который требуется особый психологический настрой и концентрация. А соревновательную практику тоже (если есть возможность) лучше поддерживать. Я даже считаю, что это важно! И лучше это сделать в рамках каких-то интересных соревнований, чем проводить контрольную тренировку внутри группы», — приводит слова Бородавко Metaratings.ru.

Шестые всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская весна» пройдут в Кировске 14 апреля.