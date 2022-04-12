Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 03:43

Бородавко рассказал, зачем Большунов и Непряева примут участие в «Хибинской весне»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал об участии олимпийских чемпионов Александра Большунова и Натальи Непряевой в соревнованиях «Хибинская весна».

«Самая главная задача для них сейчас — продолжать тренироваться, поддерживать себя в достаточно хорошей спортивной форме. Нужно провести хорошую закатку на снегу, а в Мурманской области — в Кировске для этого есть прекрасные условия. Кроме того, в Кировске есть возможность покататься на горных лыжах. Развивать и закреплять навыки преодоления склонов лыжникам очень нужно. Беголыжные тренировки можно успешно совмещать в этот период с горнолыжными. Это еще и психологическая разгрузка в смене лыжной тренировочной деятельности.

Для них эта гонка не носит статуса обязательного старта, на который требуется особый психологический настрой и концентрация. А соревновательную практику тоже (если есть возможность) лучше поддерживать. Я даже считаю, что это важно! И лучше это сделать в рамках каких-то интересных соревнований, чем проводить контрольную тренировку внутри группы», — приводит слова Бородавко Metaratings.ru.

Шестые всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская весна» пройдут в Кировске 14 апреля.

Источник: https://metaratings.ru/news/borodavko-obyasnil-zachem-nepryaeva-i-bolshunov-primut-uchastie-v-khibinskoy-vesne-1243402/
Александр Большунов
Наталья Непряева
Юрий Бородавко
0
Читайте также
«Она уволена из сборной». Россиянка Шаботова навсегда лишена возможности выступать за Украину
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Подчуфарова — об идее перехода Большунова в биатлон: «Вряд ли есть смысл ввязываться в какую-то дичь»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости