Призер чемпионата мира рассказала о том, как будет выглядеть наш биатлон без международных соревнований.

Подчуфарова — одна из самых интеллектуальных российских спортсменок, к тому же на своем опыте прочувствовала то, что сейчас предстоит нашим биатлонистам. Подчуфарова несколько сезонов выступала только на этапах Кубка России. А еще безуспешно пыталась сменить спортивное гражданство на словенское. В январе этого года Ольга, которую считали самой талантливой биатлонисткой своего поколения, окончательно объявила о завершении карьеры.

Переход Большунова в биатлон? Это скорее про маркетинг

— Вы объявили об уходе из биатлона примерно за месяц до того, как российским биатлонистам запретили выступать на международной арене. Может ли кто-то из действующих спортсменов последовать вашему примеру и уйти, так как крупных стартов нет и не предвидится?

— Сейчас в мире — трагедия, и по сравнению с этим спорт отходит на второй план. Но если говорить о спортсменах, то я уверена, что все происходящее сейчас многие очень тяжело переживают психологически. Особенно ребята, которые и так были на грани — продолжать или заканчивать. Никто не понимает, будут ли международные старты и в каком формате. Даже если будут старты с участием Китая, Казахстана или Белоруссии, это получится примерно как Кубок Восточной Европы в лыжах. То есть старты на уровень ниже Кубка мира и даже Кубка IBU. Как себя мотивировать в такой ситуации? К чему стремиться? Я думаю, тут единственный вариант — постараться за это время стать лучшей версией себя.

— Если ты Кристина Резцова и на голову сильнее всех в России, как понять, лучшая ты версия себя или нет?

- Бегать в России и бегать на Кубке мира — это совсем разное. Не всегда люди с Кубка мира побеждают на российских стартах. На внутренних гонках обычно морозы, другие трассы, другие скорости. У меня был опыт, когда я тренировалась в России самостоятельно в последний год своей карьеры. Отсутствие спарринга и конкуренции очень сильно влияет на подготовку. Я думаю, тут главное — ориентироваться на объективные показатели. Пульсограммы, результаты лабораторных исследований — все это помогает отследить свое состояние.

Кристина Резцова. Фото Global Look Press

— У вас был опыт с попыткой смены спортивного гражданства. Реально, чтобы сейчас кто-то покинул страну ради того, чтобы выступать на Кубке мира?

- Я думаю, это невозможно. Даже я застала момент, когда сильно ужесточили правила переходов. А сейчас, под влиянием политической ситуации, я очень сильно сомневаюсь, что кто-то из стран даст нашему спортсмену гражданство, а Международный союз биатлонистов это одобрит. Так массово, как это было в последние годы, переходы точно не будут происходить.

— Что думаете об идее, чтобы Александр Большунов попробовал себя в биатлоне? А Кристина Резцова, например, в лыжах? Если все равно впереди минимум сезон изоляции, почему бы не попробовать что-то новенькое?

- Это все пока очень несерьезно. Для таких мегапрофессионалов, как Большунов, вряд ли есть смысл ввязываться в какую-то дичь. Мне кажется, это история скорее про маркетинг и привлечение спонсоров. Если подобный проект появится, то почему нет?

— Сколько лет или сезонов российский биатлон может оставаться в изоляции без сильной потери качества команды?

- Тут будет влиять очень много факторов. Например, спортсмены из сборной команды привыкли зарабатывать на призовых на этапах Кубка мира. Это очень заметный заработок. На Кубке или чемпионате России я за всю карьеру не получила ни копейки. Даже когда была в хорошей форме и побеждала. Если так и останется, не исключено, что кто-то со временем просто потеряет мотивацию и задумается о другой профессии. Есть еще вопрос обмена тренерскими методиками, системами подготовки, технологиями. Это всегда давало толчок к развитию. Не случайно ведь мы прибегали к услугам иностранных специалистов.

— А как быть с проблемой качественного инвентаря?

- Катастрофа в том, что это может сказываться и на результатах российских стартов. Более богатые регионы будут иметь возможность приобретать дорогой инвентарь в нужном количестве. Это ведь не только палки, но и лыжи, смазка, патроны. А оружие ведь тоже нуждается в качественном сервисе. Если изоляция продлится достаточно долго, разрыв в этом плане между регионами будет расти. И тогда объективной картинки на соревнованиях мы не получим. Кто богаче или кто имел лучшие запасы — тот и выиграет.

Матвей Елисеев. Фото Global Look Press

Вряд ли любительский биатлон будет так же популярен, как бег или триатлон

— Несколько месяцев назад вы объявили о завершении карьеры. Чем занимаетесь сейчас?

— Уже почти четыре года у меня есть свой любительский спортивный клуб. Сейчас я максимально плотно занимаюсь этим проектом. Собираюсь сделать ребрендинг и некоторую реорганизацию, чтобы сделать клуб более массовым.

— Массовость любительского биатлона — это вообще реально? По сравнению с лыжами или бегом там же масса объективных препятствий.

— В основном мы как раз и делали акцент на лыжи и бег. А сейчас, когда появились время и возможность, я и хочу перестроить нашу работу таким образом, чтобы развивать любительский биатлон тоже. Это довольно ограниченный рынок, у нас комплексный сложный вид спорта, не совсем приспособленный для массовости. Я не думаю, что у любительского биатлона в Москве есть какие-то перспективы масштабного развития, но точечно развиваться в этом направлении можно. Я хорошо знакома с организаторами любительских биатлонных гонок в Москве, это довольно популярная тема. Но вряд ли когда-то это будет так же популярно, как бег или даже триатлон.

— Сами вы сейчас тренируетесь?

— Конечно. Я иногда тренирую, поэтому должна поддерживать форму. Да и вообще, у меня уже была история четыре года назад, когда я приостанавливала карьеру и пять-шесть месяцев по рекомендации врачей вообще не тренировалась. Тогда я себя очень плохо чувствовала. И сказала себе, что, когда закончу карьеру, точно прекращать физическую нагрузку не стану. Сейчас я стараюсь находить возможность тренироваться хотя бы пять-шесть раз в неделю. Это вопрос моего здоровья, и ментального в том числе.

Ольга Подчуфарова

Родилась 5 августа 1992 года в Москве.

Бронзовый призер чемпионата мира (2017). Чемпионка мира среди юниоров (2013). Участница Олимпийских игр (2014). Победительница и призер этапов Кубка мира.

В январе 2022 года объявила о завершении карьеры.